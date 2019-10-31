Посольство Израиля в Украине возобновит работу 1 ноября

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда".

Посольство Израиля в Украине возобновит работу 1 ноября
Фото: politeka.net

Посольство Израиля в Украине 1 ноября возобновит работу.

Об этом говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября Израиль приостановил работу посольств в Украине и по всему миру из-за трудового спора дипломатов с Министерством финансов Израиля.

Причиной спора стало решение сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и применить новые правила отчетности.

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