СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде удобрений

Есть подозрение, что государству был нанесен ущерб на сумму 162,7 млн гривен.

СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне? по делу о контрабанде удобрений
Архивное фото
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минеральных удобрений на 163 млн гривен во времена бывшего руководства.

Об этом сообщила пресс-служба таможни в фейсбуке.

"Мною лично была представлена информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн гривен", - заявил начальник Николаевской таможни Роман Криль.

По его словам, сейчас следственные действия проходят по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это продемонстрирует прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - добавил Криль.

Напомним, украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде роSSийских минеральных удобрений в Украину, партию которых обнаружили при проверке складов с удобрениями, где они хранились под видом украинских.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Помощник Зеленского признал ошибкой переговоры с ДжулианиПомощник Зеленского признал ошибкой переговоры с Джулиани
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей под Львовом (обновлено)НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей под Львовом (обновлено)
В доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИВ доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИ
В Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте ТрампаВ Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте Трампа
В США возобновили слушания по делу об импичменте ТрампаВ США возобновили слушания по делу об импичменте Трампа
В Харькове погиб свидетель по делу об убийстве ВороненковаВ Харькове погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
Суд разрешил ГБР изъять документы Банковой по делу о назначении Гройсмана премьеромСуд разрешил ГБР изъять документы Банковой по делу о назначении Гройсмана премьером
Нардепы от "Слуги народа" согласились свидетельствовать по делу о взяточничествеНардепы от "Слуги народа" согласились свидетельствовать по делу о взяточничестве
Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможнеГончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне
ГБР в суде получило доступ к материалам журналистов по делу о поездке Порошенко на МальдивыГБР в суде получило доступ к материалам журналистов по делу о поездке Порошенко на Мальдивы
УП: два депутата из "Слуги народа" согласились дать показания по делу о взяткеУП: два депутата из "Слуги народа" согласились дать показания по делу о взятке
Последние новости
Подгружаем последние новости