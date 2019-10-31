СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде удобрений
Есть подозрение, что государству был нанесен ущерб на сумму 162,7 млн гривен.
Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минеральных удобрений на 163 млн гривен во времена бывшего руководства.
Об этом сообщила пресс-служба таможни в фейсбуке.
"Мною лично была представлена информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн гривен", - заявил начальник Николаевской таможни Роман Криль.
По его словам, сейчас следственные действия проходят по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это продемонстрирует прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - добавил Криль.
Напомним, украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде роSSийских минеральных удобрений в Украину, партию которых обнаружили при проверке складов с удобрениями, где они хранились под видом украинских.
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31.10.2019 16:07