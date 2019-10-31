В Нью-Йорке намерены запретить продажу фуа-гра из-за жестокого обращения с птицами

Закон вступит в силу с 2020 года, если его подпишет мэр.

В Нью-Йорке намерены запретить продажу фуа-гра из-за жестокого обращения с птицами
Фото: nytimes

Власти Нью-Йорка поддержали запрет на продажу деликатеса из гусиной или утиной печени - фуа-гра, из-за жестокого обращения с птицами. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что на данный момент фуа-гра есть в меню примерно тысячи ресторанов Нью-Йорка. Запрет объяснили тем, что для производства этого деликатеса птиц принудительно кормят через трубку в горле, из-за чего их печень увеличивается в 10 раз.

Закон вскоре должен подписать глава города Де Блазио, после чего он вступит в силу с 2022 года. За его нарушение предусмотрен штраф в две тысячи долларов.

Напомним, 1 августа сообщалось, что в Украине закрывается единственная фабрика по производству фуа-гра.



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