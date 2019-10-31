Советник Трампа по Европе и РФ намерен уйти в отставку

Специальный советник президента США по европейским и роSSийским вопросам Тим Моррисон в ближайшее время намерен уйти в отставку в связи с процессом импичмента Трампа. Об этом сообщает National Public Radio со ссылкой на троих осведомленных источников.

Отмечается, что Моррисон должен сегодня дать показания в рамках продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Моррисон также сообщил, что на его место должен прийти Эндрю Пик, занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Напомним, по деле об импичменте Трампа конгрессмены уже заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам РоSSии Фиона Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента и тд.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в Конгрессе заявил, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma.