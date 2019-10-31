Зеленский назначил Кулебу главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции

Указ обнародован 30 октября.

Зеленский назначил Кулебу главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции
Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Кулебу главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Соответствующий указ №784/2019 30 октября обнародован на сайте главы государства.

"На замену статьи 3 Указа Президента Украины от 8 июля 2016 № 296 «Вопросы координации евроатлантической интеграции Украины» назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Кулебу Дмитрия Ивановича - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от выполнения этих обязанностей И. Климпуш-Цинцадзе", - говорится в документе.

Также президент обязал утвердить положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, а также состав комиссии.

Как сообщалось, в сентябре вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в Брюссель заверил партнеров в том, что курс Киева на интеграцию остается неизменным.

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