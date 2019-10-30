В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Предложение ОПЗЖ не нашло поддержки у коллег.
Верховная Рада в среду отклонила предложение депутатов из пророSSийской фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" о расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе.
За создание временной следственной комиссии о расследовании фактов, приведших к гибели людей, проголосовали только 79 депутатов при минимально необходимых 226.
Основными целями такой комиссии были заявлены расследование причин беспорядков, их организаторов, подстрекателей и пособников, наличие предварительного сговора, обстоятельства нанесения повреждений, соблюдения закона участниками и правоохранителями.
Членами ВСК предлагалось назначить 18 депутатов, из них Николай Скорик (ОПЗЖ) - председателем, Алексей Леонов ("Слуга народа") - его заместителем.
После голосования в зале завязалась словесная перепалка между нардепами от ОПЗЖ и нардепами из "Слуги народа", в частности Скорик немного потолкался с Николаем Тищенко.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук попросил от депутатов сесть на места и предупредил, что закроет заседание, если парламентарии продолжат толкаться.
После этого стычка была прекращена. Депутаты сели на места и продолжили работу.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека травмированы, в числе которых 21 правоохранитель.
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