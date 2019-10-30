Информатор, который помог выследить главаря ИГИЛ, получит до $25 млн
Его вывезли из Сирии вместе с семьей.
Информатор, который помог выследить главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, получит вознаграждение в размере до $25 млн.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"По словам официальных лиц, ожидается, что он получит часть или все $25 млн американского вознаграждения, которое было предусмотрено за голову аль-Багдади", - говорится в публикации.
Данных о имени информатора и даже о его гражданстве нет. Их не разглашают в целях безопасности.
По неофициальной информации, это араб-суннит, который хотел отомстить ИГИЛ за смерть своего родственника. По словам другого американского чиновника, информатор захотел сотрудничать, поскольку потерял веру в аль-Багдади.
Этот человек был вхож в окружение аль-Багдади и в момент спецоперации, во время которой главарь ИГИЛ взорвал себя, находился в том же доме. Через два дня его вывезли из страны вместе с семьей.
Информатор изначально связался с курдами из "Сирийских демократических сил", позже те сообщили об агенте американцам.
Напомним, что о гибели аль-Багдади стало известно 27 октября.
"Багдади был больным и безнравственным человеком. Он был убит жестоким образом: он убегал как трус. Он умер как собака, как трус. Мир стал значительно безопаснее", – заявил президент США Дональд Трамп, объявляя о ликвидации террориста.
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