Информатор, который помог выследить главаря ИГИЛ, получит до $25 млн

Его вывезли из Сирии вместе с семьей.

Информатор, который помог выследить главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, получит вознаграждение в размере до $25 млн.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц, ожидается, что он получит часть или все $25 млн американского вознаграждения, которое было предусмотрено за голову аль-Багдади", - говорится в публикации.

Данных о имени информатора и даже о его гражданстве нет. Их не разглашают в целях безопасности.

По неофициальной информации, это араб-суннит, который хотел отомстить ИГИЛ за смерть своего родственника. По словам другого американского чиновника, информатор захотел сотрудничать, поскольку потерял веру в аль-Багдади.

Этот человек был вхож в окружение аль-Багдади и в момент спецоперации, во время которой главарь ИГИЛ взорвал себя, находился в том же доме. Через два дня его вывезли из страны вместе с семьей.

Информатор изначально связался с курдами из "Сирийских демократических сил", позже те сообщили об агенте американцам.

Напомним, что о гибели аль-Багдади стало известно 27 октября.