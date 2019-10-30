Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ

Теперь между двумя церквями нет никаких преград для евхаристического общения.

Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ
Митрополит Епифаний и архиепископ Иероним
Фото: pomisna.info

Предстоятель Элладской церкви, архиепископ Иероним отправил митрополиту Киевскому Епифанию письмо, в котором официально подтверждается признание Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В письме отмечается, что теперь между двумя церквями нет никаких преград для евхаристического общения.

"Возносим молитвы всем сердцем с нашей Святейшей Апостольской Элладской Церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения", - говорится в письме.

Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере".

Напомним, 12 октября внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Прокуроры ГПУ начали сдавать экзамены в рамках переаттестацииПрокуроры ГПУ начали сдавать экзамены в рамках переаттестации
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство РФ одобрило законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языкаПравительство РФ одобрило законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка
РПЦ разорвет отношения с Греческой церковьюРПЦ разорвет отношения с Греческой церковью
Элладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октябряЭлладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октября
Рада направила ветированный Зеленским закон о господдержке "Пласта" на доработкуРада направила ветированный Зеленским закон о господдержке "Пласта" на доработку
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Александрийская православная церковь де-факто признала ПЦУАлександрийская православная церковь де-факто признала ПЦУ
В 64 округе, где проиграл Пашинский, полиция направила вертолет и спецназ для транспортировки бюллетеней
ГПУ повторно направила запрос по заявлениям пресс-секретаря ЗеленскогоГПУ повторно направила запрос по заявлениям пресс-секретаря Зеленского
Аваков направил в ЦИК письмо о незаконности регистрации кандидата в депутаты КлюеваАваков направил в ЦИК письмо о незаконности регистрации кандидата в депутаты Клюева
Порошенко предложил изменить официальное название Грузии на СакартвелоПорошенко предложил изменить официальное название Грузии на Сакартвело
Последние новости
Подгружаем последние новости