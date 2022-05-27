6-летний мальчик из Мариуполя через "Шахтер" передал письмо Борису Джонсону

6-летний Илья Костушевич из Мариуполя через "Шахтер" передал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщает пресс-служба дончан .

Недавно Джонсон написал открытое письмо, адресованное украинским детям. И тогда Илья решил послать главе британского правительства ответ:

"Дорогой Борис Джонсон. Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны.

Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим. У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас. Илья, 6 лет", – написал Костушевич в письме.

Передать это письмо британскому премьеру Илья Костушевич попросил руководителей "Шахтера", в частности, Дарио Срну.

Отметим, что родители мальчика погибли во время ракетных ударов роSSийских войск по Мариуполю. Ребенка из блокады спасли волонтеры, а семья из Славянска усыновила его.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.