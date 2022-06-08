Юристы Абрамовича используют письмо Арахамии для снятия санкций — The Times

Утверждают, что Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев, информирует ZN.ua.

Юристы Абрамовича используют письмо Арахамии для снятия санкций — The Times
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Юристы роSSийского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от депутата и главы украинской группы на переговорах с Россией Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы в суде отменить санкции против своего клиента. Об этом сообщает The Times.

Журналисты издания заявили, что располагают документами исков юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Соединенного Королевства.

"При содействии господина Абрамовича, делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, с помощью которых смогли спасти более 400 000 человек. Также его усилия в вопросе обмена военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлечен в процесс в организацию гуманитарной помощи", - цитирует издание письмо Арахамии.

В письме глава украинской группы на переговорах с Россией также подчеркнул, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".

Юристы уверяют, что, якобы, Абрамович не может должным образом вовлекаться в процесс переговоров и организацию гумпомощи. Причина в том, что юридические компании и консультанты не хотят попасть под ограничения из-за сотрудничества с подсанкционным лицом.

Кроме того, Абрамович не может путешествовать в страны ЕС, а значит, "выполнять определенные функции по организации переговоров".

В исках к ЕС и Великобритании юристы роSSийского олигарха используют это письмо Арахамии как доказательство негативного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия в мирных переговорах. Однако авторы статьи не указывают, когда депутат написал и предоставил этот документ.

В свою очередь бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, свидетельствующие о том, что он якобы уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и Евросоюзе, чем в целом в РоSSии.

В иске они заявляют, что руководство ЕС по ошибке приписывает Абрамовичу связи с Кремлем и поддержку вторжения РФ в Украину. По их утверждениям, у роSSийского олигарха нет тесных связей с президентом РФ Владимиром Путиным и он не получил никакой выгоды от аннексии Крыма или военного вторжения в 2022 году.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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