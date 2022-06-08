Юристы роSSийского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от депутата и главы украинской группы на переговорах с Россией Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы в суде отменить санкции против своего клиента. Об этом сообщает The Times .

Журналисты издания заявили, что располагают документами исков юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Соединенного Королевства.

"При содействии господина Абрамовича, делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, с помощью которых смогли спасти более 400 000 человек. Также его усилия в вопросе обмена военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлечен в процесс в организацию гуманитарной помощи", - цитирует издание письмо Арахамии.

В письме глава украинской группы на переговорах с Россией также подчеркнул, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".

Юристы уверяют, что, якобы, Абрамович не может должным образом вовлекаться в процесс переговоров и организацию гумпомощи. Причина в том, что юридические компании и консультанты не хотят попасть под ограничения из-за сотрудничества с подсанкционным лицом.

Кроме того, Абрамович не может путешествовать в страны ЕС , а значит, "выполнять определенные функции по организации переговоров".

В исках к ЕС и Великобритании юристы роSSийского олигарха используют это письмо Арахамии как доказательство негативного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия в мирных переговорах. Однако авторы статьи не указывают, когда депутат написал и предоставил этот документ.

В свою очередь бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, свидетельствующие о том, что он якобы уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и Евросоюзе , чем в целом в РоSSии.