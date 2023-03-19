Євросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial Times
Оборонні заводи мають недостатні потужності.
Прагнення Європи виробляти зброю для України стримується через нестачу вибухівки, яка призведе до затримки зусиль щодо збільшення виробництва снарядів на цілих три роки. Про це повідомляє
Дефіцитні поставки пороху, пластичної вибухівки та тротилу призвели до того, що промисловість не в змозі швидко задовольнити очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде вкладено.
За словами освідомлених осіб, вторгнення Росії в Україну виявило недостатні запаси зброї в Європі та слабкі внутрішні виробничі потужності, що були виснажені десятиліттями недостатніх інвестицій.
"Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в хорошому стані для великомасштабного військового виробництва", — сказав один німецький чиновник.
Європа намагається задовольнити військові потреби Києва, вливаючи гроші в оборонний сектор, зокрема, щоб заохотити розширення виробництва 155-мм артилерії. Існує гостра потреба в снарядах як для поповнення національних арсеналів , так і для забезпечення постачання українським силам. Але виробники, керівники галузі та офіційні особи ЄС попереджають, що підвищений попит може лише підштовхнути ціни , які вже підскочили на п’яту частину за останній рік.
"Дуже важко збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких боєприпасів великого калібру, за короткий час. Новий артилерійський завод – це дуже легко, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини?, — сказав Їржі Гінек, голова Асоціації промисловості оборони та безпеки Чеської Республіки.