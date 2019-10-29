Из АРМА исчезли десятки приказов и документов по управлению арестованным имуществом

Из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) исчезли десятки приказов и документов по управлению арестованным имуществом.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом. По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых работников АРМА; стартовало служебное расследование", - сообщила пресс-служба АРМА.

Если документы не будут найдены, материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Однако ведомство считает, что этот инцидент может быть "внутренней диверсией" в связи с предстоящим внешним аудитом и проверки Счетной палаты.

"Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытии указанных документов с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации перед органами контроля и аудита ", - сказано в сообщении.

Напомним, Нацагентство по возврату коррупционных активов начало работать в конце 2017 года.