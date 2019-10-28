Кабмин предложил выделить 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов

Денег должно хватить на 950 семей.

Кабмин предложил выделить 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров в понедельник провел выездное заседание в Мариуполе.

Пресс-служба правительства сообщила, что на нем было принято решение выделить дополнительные 300 млн гривен на доступное жилье для семей переселенцев и участников боевых действий в пригородах крупнейших городов: Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

Эти денег должно хватить примерно для 950 семей, из которых 700 - это внутренне перемещенные лица, а еще около 200 - участники боевых действий.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на заседании правительства сказала, что правительство также предлагает улучшить порядок реализации этой программы.

"Если будут приняты предложенные и внесенные на рассмотрение Верховной Рады изменения, то за все годы существования программы максимальное количество людей сможет ею воспользоваться. 328 семей смогли воспользоваться программой в 2017-2018 годах. Если мы изменим порядки и Верховная Рада поддержит наши изменения в бюджет, то программой смогут воспользоваться 950 семей", - сказала министр.

Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

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