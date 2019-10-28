Зеленский сменил главу Киевской обладминистрации

Президент Владимир Зеленский в понедельник сменил главу Киевской областной государственной администрации. Вместо Михаила Бно-Айрияна, который подал в отставку меньше чем через четыре месяца после назначения, на должность назначен харьковский бизнесмен Алексей Чернышов.

Об этом говорится в указах президента №776 и №777.

Алексей Чернышов родился в 1977 году в Харькове. После университета начал карьеру в украинской "дочке" немецкой компании Telesens. В 2002 году выкупил ее вместе с партнерами.

Потом долгое время работал в концерне АВЭК, а в начале 2010-х годов занялся инвестициями. В 2017 году компания Чернышова VI2 Partners приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group.