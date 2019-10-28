?Евросоюз согласился отложить выход Британии из ЕС на три месяца

Процедура будет оформлена в письменном виде и не будет предполагать созыва экстренного саммита.

Европейский союз согласился на просьбу Британии отложить ее выход из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года.

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter глава Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС27 решил согласиться на просьбу Британии предоставить ей гибкую отсрочку брексита до 31 января 2020 года. Процедура будет оформлена в письменном виде", - написал Туск.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 28 октября 2019 г.

Как пишет Би-би-си, за это время Британия намеревается провести внеочередные выборы, которые, как надеются политики, выведут их из патовой ситуации, сложившейся вокруг "брексита".

"Гибкая отсрочка" означает, что Британия сможет выйти из ЕС раньше, чем в конце января, если ратифицирует соглашение о выходе. Оформление отсрочки в письменном виде означает, что лидеры стран ЕС не будут собираться для этого на экстренный саммит.

В понедельник в британской Палате общин запланировано голосование о внеочередных выборах. Премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря. Удастся ли ему провести это решение, пока, однако, неясно.