?Евросоюз согласился отложить выход Британии из ЕС на три месяца

Как пишет Би-би-си, за это время Британия намеревается провести внеочередные выборы, которые, как надеются политики, выведут их из патовой ситуации, сложившейся вокруг "брексита".
"Гибкая отсрочка" означает, что Британия сможет выйти из ЕС раньше, чем в конце января, если ратифицирует соглашение о выходе. Оформление отсрочки в письменном виде означает, что лидеры стран ЕС не будут собираться для этого на экстренный саммит.
В понедельник в британской Палате общин запланировано голосование о внеочередных выборах. Премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря. Удастся ли ему провести это решение, пока, однако, неясно.
Напомним, ранее Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться перенести Brexit на 31 января 2020 года.