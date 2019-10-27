РоSSия может объявить в розыск украинских моряков

Адвокат Николай Полозов высказал опасения, что РоSSия объявит в розыск украинских моряков, освобожденных из плена в сентябре этого года. Об этом он сказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Есть очень серьезная опасность, что роSSийские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", – считает Полозов.

Адвокат напомнил, что моряки остаются в РФ в статусе обвиняемых, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", – сказал Полозов.

Он также сообщил, что после освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимается только Полозов.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленных украинские моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

Моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря.