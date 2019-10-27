РоSSия может объявить в розыск украинских моряков
В РФ они остаются в статусе обвиняемых.
Адвокат Николай Полозов высказал опасения, что РоSSия объявит в розыск украинских моряков, освобожденных из плена в сентябре этого года. Об этом он сказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".
"Есть очень серьезная опасность, что роSSийские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", – считает Полозов.
Адвокат напомнил, что моряки остаются в РФ в статусе обвиняемых, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.
"Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", – сказал Полозов.
Он также сообщил, что после освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимается только Полозов.
Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленных украинские моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.
Моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря.
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Политика
27.10.2019 11:46