За заммэра Днепра внесли залог более 600 тысяч гривен

За заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко внесли залог более 600 тысяч гривен. Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, залог внесли друзья и родственники Лысенко сразу после избрания меры пресечения. В СИЗО он не был.

Отмечается, что Лысенко собирается выйдет на работу уже в понедельник, 28 октября.

Напомним, 26 октября Лысенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Его задержали накануне в аэропорту Харькова. Лысенко был объявлен в розыск по делу о присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.