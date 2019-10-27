Замглавы Харьковской ОГА объявили подозрение в халатности

По данным СМИ, речь идет о Евгение Шахненко.

Прокуратура Харьковской области объявила подозрение бывшему заместителю главы облгосадминистрации, занимавшему должность с 2015 по 2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По информации местного издания Медиапорт, речь идет о Евгение Шахненко, который ранее также занимал должность директора Департамента капитального строительства.

В прокуратуре рассказали, что в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковская ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн гривен.

“При выполнении работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз”, - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.

Прокуратурой установлено, что к указанным последствиям привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям, согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы.

Ранее НАПК нашло недостоверные сведения в декларации замглавы Харьковской ОГА Шахненко. Тогда Агентство предписало исправить данные.