Более трети территории Харьковской области временно оккупировано войсками РФ – Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время рабочего совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в настоящее время 31% территории Харьковской области временно оккупировано, 5% были освобождены от роSSийских захватчиков, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно - мы это делаем", – отметил Синегубов.

По его словам, действия оккупантов повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью.

"В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города - 30,2% от общего жилищного фонда", - добавил глава ОВА.