Более трети территории Харьковской области временно оккупировано войсками РФ – Синегубов
Украинские военные освободили 5% территории области.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время рабочего совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в настоящее время 31% территории Харьковской области временно оккупировано, 5% были освобождены от роSSийских захватчиков, сообщает
"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно - мы это делаем", – отметил Синегубов.
По его словам, действия оккупантов повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью.
"В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города - 30,2% от общего жилищного фонда", - добавил глава ОВА.