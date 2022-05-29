Более трети территории Харьковской области временно оккупировано войсками РФ – Синегубов

Украинские военные освободили 5% территории области.

Более трети территории Харьковской области временно оккупировано войсками РФ – Синегубов
© Офис президента

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время рабочего совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в настоящее время 31% территории Харьковской области временно оккупировано, 5% были освобождены от роSSийских захватчиков, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно - мы это делаем", – отметил Синегубов.

По его словам, действия оккупантов повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью.

"В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города - 30,2% от общего жилищного фонда", - добавил глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

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