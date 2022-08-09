ТЕЦ у Харкові обстріляли: під загрозою тепло та гаряча вода для третини міста – Синєгубов

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом та гарячою водою близько третини міста. Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в ефірі національного телемарафону.

«Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, бо ворог б'є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке постачає майже третині Харкова тепло та гарячу воду», – заявив Синєгубов.