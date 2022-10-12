Російські ракети уразили третину енергетичної інфраструктури України

Агресор намагається завадити експорту української електроенергії до Європи, інформує ZN.ua.

Російські ракети уразили третину енергетичної інфраструктури України
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Близько 30% енергетичної інфраструктури України постраждало внаслідок масованих ракетних ударів російських військ, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

Галущенко припускає, що у такий спосіб РФ намагається завадити експорту української електроенергії до Європи, що допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі.

Зараз Україна шукає можливості швидко відновити постачання з інших джерел, але просить партнерів про допомогу в захисті неба, додав міністр.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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