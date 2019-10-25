Двое работников "Луганскводы" получили ранения из-за обстрела боевиков

Утром боевики обстреляли работников КП, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская".

Двое работников "Луганскводы" получили ранения из-за обстрела боевиков
Фото: http://cxid.info

На Донбассе боевики обстреляли рабочих областного коммунального предприятия "Лугансквода", в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщил пресс-центр штабаоперации Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, около 10:30 враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия «Лугансквода», которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции «Кондрашевская» возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима прекращения огня до 17:00.

"От места, где зафиксировано обстрел, д ближайших позиций украинских военнослужащих - более 2,5 тыс. метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30). Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - добавили в штабе.

Напомним, 22 октября в Лисичанске Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия воды. Воду в городе отключили еще 18 октября. Без воды осталось около 80 тысяч жителей из Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

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