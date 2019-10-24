На Донбассе в ходе боевого задания погиб нацгвардеец

Старшина Дмитрий Антыков служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

23 октября во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

Об этом сообщает пресс-служба бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Старшина Дмитрий Антыков
Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade
Старшина Дмитрий Антыков

 

"23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в вечерней сводке штаба ООС по состоянию на 19:00 сообщалось, что потерь среди украинских военных нет.

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