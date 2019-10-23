Дело Насирова передали в Антикоррупционный суд

Решение принял Шевченковский райсуд Киева.

Дело Насирова передали в Антикоррупционный суд
Фото: Без Табу

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду принял решение о передаче уголовного производства, в котором фигурирует экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В среду, 23 октября 2019 года, при участии прокурора САП в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины", - говорится в сообщении.

По результатам заседания суд принял решение о передаче производства в ВАКС.

В САП также напомнили, бывший глава ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

"Сторона обвинения считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фірма "Хас", ООО "Карпатнадраінвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры", - отмечается в сообщении.

Напомним, Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. 3 марта детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям Онищенко и нанесение убытков государству на 2 млрд гривен.

7 декабря 2017 года прокуроры САП по требованию стороны защиты начали зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц. Глава САП говорил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года. Кроме того, в САП считают, что Насиров вообще может остаться без меры пресечения.

В мае этого года Насиров самостоятельно просил передать его дело в Антикоррупционный суд.

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