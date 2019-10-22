Суд снял подозрения с заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Печерский районный суд города Киева отменил россиянину Владимиру Тюрину подозрение в заказе убийства бывшего депутата Государственной думы РоSSии Дениса Вороненкова.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в государственном реестре, передает Громадське.

Согласно резолютивной части решения, суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который защищает Тюрина и отменил заявление о подозрении от 10 октября 2017 года.

Первое, на что обратил внимание суд при принятии решения об отмене подозрения Тюрину это полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой о причастности ее бывшего мужа (Тюрина - ред.) к убийству Вороненкова. Она предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства.

Другим основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Владимиру Тюрину могло быть осуществлено компетентными органами РоSSийской Федерации на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи. Ни на один из четырех запросов РоSSия не дала положительный ответ.

Ранее вдова Вороненкова в суде отвергла версию ГПУ о заказчике преступления. Мария Максакова заявила, что Тюрин не имеет к убийству Дениса Вороненкова никакого отношения. Она считает, что ее мужа заказал бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Напомним, Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Охранник Вороненкова также получил ранение, но успел смог ранить киллера. В результате убийца умер в больнице. Им оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Севастополя.