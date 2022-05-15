Представители одесской пророSSийской "элиты" рассматривают варианты как сохранить места и пристроить родственников на высокие должности при разных вариантах развития событий на фронте. К примеру, зять нардепа, "смотрящего" по Одессе от "ОПЗЖ" Николая Скорика, Вадим Подгородинский - экс-депутат горсовета и проректор Юракадемии, озадачен карьерным продвижением, Скорик лоббирует его на "образовательное развитие региона".

Об этом говорится в материале "Апострофа", информирует Апостроф .

Как говорится в материале, в случае захода роSSийских войск планировалось объединение вузов региона в "НовороSSийский университет" и доцент Подгородинский хотел возглавить его, надеясь на покровительство Скорика.

О состоятельности семьи Скорика свидетельствуют стиль жизни Юлии и Вадима Подгородинских и попечительство влиятельных родственников. Их свадьба обошлась в 200 000$. Дочь Скорика Юлия является депутатом от ОПЗЖ, Вадим владеет внушительными активами и тесными связями с РФ . Вадим Подгородинский родом из Николаевской области, сын Николая Подгородинского - депутата Николаевского облсовета от "Партии регионов". Подгородинский-старший возглавлял Веселиновскую районную организацию ПР, является директором ГП "Совхоз "Виноградная долина" в селе Варюшино Николаевской области. Брат – Роман Подгородинский, бывший сотрудник СБУ , занимал должность первого замначальника Николаевской налоговой, но 23 августа 2016 был задержан военной прокуратурой во время получения взятки.

Как утверждают депутаты Николаевского облсовета, семья Подгородинских имеет в собственности санаторные учреждения и бизнес в оккупированном Крыму. Подгородинский Вадим голосовал против признания РФ агрессором будучи депутатом Одесского горсовета, посещал оккупированный полуостров.

Кроме того, доцент Подгородинский указывал в декларациях Toyota Camry 2011, недавно начал ездить на Mercedes-Benz GLE премиум-класса за 100 000$. По подозрению в недостоверности указанных в декларации данных его вызывали на допрос в НАЗК. Помимо элитной недвижимости и земли (на более 2 000 кв. м), которые он якобы присвоил благодаря тому, что был членом постоянной комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений, еще успел отстроить базу отдыха Dimanche в пгт Затока. Соседи по участкам говорят, что он мог координировать удары роSSийской армии по мосту через Днестровский лиман. Также Подгородинский не раз покидал Украину в военное время и находился с супругой в Европе.