В Одессе лоббируют на пост ректора "НовороSSийского университета" скандального экс-депутата Подгородинского

Представители одесской пророSSийской "элиты" рассматривают варианты как сохранить места и пристроить родственников на высокие должности при разных вариантах развития событий на фронте. К примеру, зять нардепа, "смотрящего" по Одессе от "ОПЗЖ" Николая Скорика, Вадим Подгородинский - экс-депутат горсовета и проректор Юракадемии, озадачен карьерным продвижением, Скорик лоббирует его на "образовательное развитие региона".

Об этом говорится в материале "Апострофа", информирует Апостроф.

Как говорится в материале, в случае захода роSSийских войск планировалось объединение вузов региона в "НовороSSийский университет" и доцент Подгородинский хотел возглавить его, надеясь на покровительство Скорика.

О состоятельности семьи Скорика свидетельствуют стиль жизни Юлии и Вадима Подгородинских и попечительство влиятельных родственников. Их свадьба обошлась в 200 000$. Дочь Скорика Юлия является депутатом от ОПЗЖ, Вадим владеет внушительными активами и тесными связями с РФ. Вадим Подгородинский родом из Николаевской области, сын Николая Подгородинского - депутата Николаевского облсовета от "Партии регионов". Подгородинский-старший возглавлял Веселиновскую районную организацию ПР, является директором ГП "Совхоз "Виноградная долина" в селе Варюшино Николаевской области. Брат – Роман Подгородинский, бывший сотрудник СБУ, занимал должность первого замначальника Николаевской налоговой, но 23 августа 2016 был задержан военной прокуратурой во время получения взятки.

Как утверждают депутаты Николаевского облсовета, семья Подгородинских имеет в собственности санаторные учреждения и бизнес в оккупированном Крыму. Подгородинский Вадим голосовал против признания РФ агрессором будучи депутатом Одесского горсовета, посещал оккупированный полуостров.

Кроме того, доцент Подгородинский указывал в декларациях Toyota Camry 2011, недавно начал ездить на Mercedes-Benz GLE премиум-класса за 100 000$. По подозрению в недостоверности указанных в декларации данных его вызывали на допрос в НАЗК. Помимо элитной недвижимости и земли (на более 2 000 кв. м), которые он якобы присвоил благодаря тому, что был членом постоянной комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений, еще успел отстроить базу отдыха Dimanche в пгт Затока. Соседи по участкам говорят, что он мог координировать удары роSSийской армии по мосту через Днестровский лиман. Также Подгородинский не раз покидал Украину в военное время и находился с супругой в Европе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов не пустил его в партию "Доверяй делам", и через дочь Скорика он пробрался в "ОПЗЖ". Юлия Подгородинская-Скорик – вторая жена ректора, и как сообщали СМИ, до этого его подозревали в связях со студентками.


Иван Троянов, Апостроф

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