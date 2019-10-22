С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток роSSийско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)… В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирование", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды неподалеку Павлополя с направления н.п.Украинское и Сосновское - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из ручных противотанковых гранатометов; у Новоселовки с направления Васильевки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного с направлению н.п.Пикузы - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности группировки "Север" враг совершил семь обстрелов: неподалеку Золотого с направления Первомайска - из стрелкового оружия; трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе н.п.Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. О потерях среди ВСУ не сообщалось.

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