МИД требует от РоSSии немедленного освобождения журналиста Асеева

В Украине незаконное лишение свободы является уголовным преступлением.

МИД требует от РоSSии немедленного освобождения журналиста Асеева
Станислав Асеев
Фото: radiosvoboda

Министерство иностранных дел требует от РоSSии немедленного освобождения украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, которого боевики террористической группировки "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

"Незаконное содержание под стражей и псевдо-приговор Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что незаконное лишение свободы в Украине является уголовным преступлением. Поэтому все причастные к аресту Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Мы требуем от РоSSийской Федерации немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории РоSSии и временно оккупированных территориях Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, боевики "ДНР" приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста, автора колонок для проекта "Радио Свобода" "Донбас.Реалии" Станислава Асеева. В группировке утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности».

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