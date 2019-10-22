Поселку в Донецкой области хотят вернуть название Нью-Йорк

Глава ДонОГА поддержал желание жителей.

Поселку в Донецкой области хотят вернуть название Нью-Йорк

Часть жителей поселка Новгородское Донецкой области в очередной раз выступили за то, чтобы переименовать населенный пункт в Нью-Йорк. Глава ОГА заявил, что готов поддержать такое решение, передает freeradio.

"Если у жителей есть такое желание, которое обосновано и проговорено совместно между собой, то оно (ходатайство — ред.) будет рассмотрено и принято положительно", - заявил Павел Кириленко.

Новгородское подчинено Торецкой военно-гражданской администрации.

После согласования о переименовании в ДонОГА данный вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.

Стоит отметить, что в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекта постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

Название Нью-Йорк для города историческое. По данным издания "Этнографический Донбасс", населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. В 1951 году Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

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