Турция и курды обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня

Турция угрожает возобновить военную операцию.

Турция и курды обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня
Фото: middle-east-online.com

Правительство Турции обвинило формирования курдов в нарушении договоренности о прекращении огня в северной части Сирии. В то же время сирийские правозащитники обвинили в нарушении перемирия Турцию.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Министерство обороны в Анкаре в субботу, 19 октября, сообщило, что турецкие войска в полном объеме соблюдают заключенную 17 октября договоренность. В то же время, по данным турецкого министерства, "террористы" в течение полутора суток совершили 14 нападений, в том числе 12 - с территории пограничного города Рас аль-Айн.

В сообщении отмечается, что нападения были совершены с применением и легких, и тяжелых вооружений, в том числе ракет.

Между тем сирийские правозащитники заявляют, что Турция продолжает воздушные налеты на цели в северной Сирии. В результате бомбардировки деревни Баб аль-Хейр погибли 14 мирных жителей, сообщила правозащитная организация "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR).

По данным SOHR, в городе Рас аль-Айн имели место боестолкновения между турецкой армией и курдскими формированиями из группировки YPG. Корреспондент агентства AFP на турецкой стороне границы также слышал стрельбу и видел клубы дыма над Рас аль-Айном.

Представитель YPG назвал авиарейды и артобстрелы со стороны Турции нарушением соглашения о прекращении огня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в северной части Сирии, если бойцы YPG так и не покинут занимаемых рубежей, согласно заключенной договоренности.

17 октября Реджеп Эрдоган после продолжительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом согласился на пятидневное перемирие, чтобы дать формированиям YPG возможность покинуть "зону безопасности" в северной Сирии. Турецкий лидер также обещал полностью остановить военную операцию в том случае, если все бойцы YPG покинут 30-километровую полосу вдоль турецкой границы.

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