Конгрессмены просят Госдеп внести полк "Азов" в список террористических организаций

Обращение к Помпео подписали 40 конгрессменов-демократов.

Конгрессмены просят Госдеп внести полк
Фото: LB.ua

40 конгрессменов Палаты представителей Конгресса США подписали обращение к государственному секретарю Майку Помпео с требованием внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на письмо, опубликованное 16 октября на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза.

Кроме Роуза, обращение подписали еще 39 конгрессменов из разных штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

"Если американский гражданин присягает на верность ИГИЛ и распространяет их сообщение террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако, если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

В своем письме конгрессмены называют "Азов" "ультранационалистической милицейской организацией, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды".

"В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" вербует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - отмечается в сообщении.

Кроме "Азова", конгрессмены просят внести в список террористов праворадикальные организации: из Швеции Nordic Resistance Movement и британскую National Action.

Напомним, батальон особого назначения "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. С ноября того же года батальон вошел в структуру Национальной гвардии, а позже подразделение расширили до полка.

В 2016 году Нацгвардия вывела часть "Азова" из Мариуполя в связи с необходимостью усилить защиту Запорожской области от проникновения диверсантов. В феврале 2019-го "Азов" вернулся на Донбасс.

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