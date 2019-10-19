Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Указ обнародован 18 октября на сайте главы государства.

Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом сообщается в указе №764/2019 от 18 октября, обнародованном на сайте главы государства.

Президент постановил утвердить следующую структуру аппарата СНБО:

  • секретарь;
  • первые заместители секретаря;
  • заместители секретаря;
  • руководитель Аппарата;
  • первый заместитель руководителя Аппарата;
  • заместители руководителя Аппарата;
  • Служба секретаря;
  • Служба по вопросам внешней безопасности;
  • Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
  • Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
  • Служба по вопросам военной безопасности;
  • Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
  • Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
  • Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
  • Служба по вопросам экономической безопасности;
  • Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
  • Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
  • Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
  • Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Служба Главного ситуационного центра;
  • Служба организационного обеспечения;
  • Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
  • Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
  • Служба по правовым вопросам;
  • Финансовая служба;
  • Служба управления персоналом;
  • Служба режимно-секретной работы;
  • Служба координационной и административной работы.

Кроме того, президент поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания аппарата СНБО в соответствие с указом.

Напомним, 15 октября Зеленский Зеленский включил в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова и нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк исключен из состав СНБО, а вот бывший глава СВФ Владислав Бухарев остался. Он теперь утвержден там как первый заместитель главы СБУ.

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