Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Указ обнародован 18 октября на сайте главы государства.
Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом сообщается в указе №764/2019 от 18 октября, обнародованном на сайте главы государства.
Президент постановил утвердить следующую структуру аппарата СНБО:
- секретарь;
- первые заместители секретаря;
- заместители секретаря;
- руководитель Аппарата;
- первый заместитель руководителя Аппарата;
- заместители руководителя Аппарата;
- Служба секретаря;
- Служба по вопросам внешней безопасности;
- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Служба по вопросам военной безопасности;
- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- Служба по вопросам экономической безопасности;
- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- Служба Главного ситуационного центра;
- Служба организационного обеспечения;
- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- Служба по правовым вопросам;
- Финансовая служба;
- Служба управления персоналом;
- Служба режимно-секретной работы;
- Служба координационной и административной работы.
Кроме того, президент поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания аппарата СНБО в соответствие с указом.
Напомним, 15 октября Зеленский Зеленский включил в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова и нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.
Предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк исключен из состав СНБО, а вот бывший глава СВФ Владислав Бухарев остался. Он теперь утвержден там как первый заместитель главы СБУ.
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19.10.2019 03:39