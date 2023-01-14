Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати свою цифрову інфраструктуру

Передбачається модернізувати передусім сферу дистанційного навчання, інформує ZN.ua.

Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати свою цифрову інфраструктуру
Одрі Тан, Вікіпедія

Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати цифрову інфраструктуру в рамках допомоги з відновлення України після війни. Зокрема, передбачається модернізація у таких галузях, як дистанційне навчання. Про це заявила міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан, яка перебуває з візитом у Литві, повідомляє “Голос Америки”.

«Тайвань вже надав гуманітарну допомогу Україні у вигляді генераторів, обладнання тощо, але ми також думаємо про цифрову допомогу», – уточнила Тан.

«Ми хочемо надати Україні ті ж можливості, завдяки яким у Тайвані створена транскультурна спільнота, що навчається, в якій беруть участь дуже різні люди», — пояснила вона.

За заявою міністра, Тайваню не мали офіційних переговорів з урядом України щодо цифрової співпраці, але вона підтримує особисті зв'язки з українськими колегами.

Перебуваючи у Вільнюсі, Одрі Тан поклала вінок до могил мирних жителів Литви, які загинули у січні 1991 року під час захисту вільнюської телевежі від захоплення радянськими десантниками.

Тайвань відкрив представництво у Вільнюсі у листопаді 2021 року, що викликало роздратування Китаю, який розглядає цей острів як частину своєї території. Китай знизив дипломатичні відносини з Вільнюсом, що спонукало литовський уряд відкликати своїх дипломатів із Пекіна.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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