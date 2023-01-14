Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати свою цифрову інфраструктуру

Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати цифрову інфраструктуру в рамках допомоги з відновлення України після війни. Зокрема, передбачається модернізація у таких галузях, як дистанційне навчання. Про це заявила міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан, яка перебуває з візитом у Литві, повідомляє “Голос Америки”.

«Тайвань вже надав гуманітарну допомогу Україні у вигляді генераторів, обладнання тощо, але ми також думаємо про цифрову допомогу», – уточнила Тан.

«Ми хочемо надати Україні ті ж можливості, завдяки яким у Тайвані створена транскультурна спільнота, що навчається, в якій беруть участь дуже різні люди», — пояснила вона.

За заявою міністра, Тайваню не мали офіційних переговорів з урядом України щодо цифрової співпраці, але вона підтримує особисті зв'язки з українськими колегами.

Перебуваючи у Вільнюсі, Одрі Тан поклала вінок до могил мирних жителів Литви, які загинули у січні 1991 року під час захисту вільнюської телевежі від захоплення радянськими десантниками.