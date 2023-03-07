Ігнат: «Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків»

Поки невідомо, які саме літаки може отримати Україна.

Ігнат: «Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків»
© Lockheed Martin

В України є план навчання пілотів та інженерів, які б керували і обслуговували західні бойові літаки. Київ також готує для цих літаків відповідну інфраструктуру, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує "Радіо Свобода".

"Наші пілоти разом з колегами будуть аналізувати, скільки часу і засобів потрібно, щоб організувати цю підготовку. Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес іде..Міноборони і Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для прийняття вибагливої західної техніки", – розповів речник про підготовку українських пілотів у США.

За його словами, Вашингтон хоче зрозуміти рівень українських пілотів, наскільки філософія управління радянською технікою відрізняється від філософії управління західною технікою.


Анна Конюченко, ZN.ua





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