ISW про вибухи в Енгельсі: Путін не в змозі захистити критичну інфраструктуру

В Інституті вивчення війни США прокоментували вибухи, які прогриміли на військовому аеродромі в Енгельсі минулої ночі. За словами аналітиків, вони викликали масу обурення у російської провоєнної спільноти, позаяк така ситуація свідчить про те, що критична інфраструктура росіян не захищена належним чином. Про це сказано в останньому звіті ISW.

Мілблогери розкритикували і версію Міноборони про те, що російська ППО збила український дрон, який наближався до летовища на малій висоті.

"Вони були обурені реакцією влади на інформацію про вибухи в глибокому тилу", - пише ISW.