ISW про вибухи в Енгельсі: Путін не в змозі захистити критичну інфраструктуру

Це насторожує мілблогерів, які вже почали критикувати низькі технічні можливості радіоелектронної боротьби РФ, інформує ZN.ua.

ISW про вибухи в Енгельсі: Путін не в змозі захистити критичну інфраструктуру
© en.wikipedia.org

В Інституті вивчення війни США прокоментували вибухи, які прогриміли на військовому аеродромі в Енгельсі минулої ночі. За словами аналітиків, вони викликали масу обурення у російської провоєнної спільноти, позаяк така ситуація свідчить про те, що критична інфраструктура росіян не захищена належним чином. Про це сказано в останньому звіті ISW.

Мілблогери розкритикували і версію Міноборони про те, що російська ППО збила український дрон, який наближався до летовища на малій висоті.

"Вони були обурені реакцією влади на інформацію про вибухи в глибокому тилу", - пише ISW.

Наприклад, ситуацію з аеродромом саркастично висміяв бойовик і військовий злочинець Ігор Гіркін. Інші блогери ж розвели істерику через низькі технічні можливості радіоелектронної боротьби РФ. Стурбовані вони й нездатністю Владіміра Путіна захистити критично важливу інфраструктуру.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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