ISW про вибухи в Енгельсі: Путін не в змозі захистити критичну інфраструктуру
Це насторожує мілблогерів, які вже почали критикувати низькі технічні можливості радіоелектронної боротьби РФ, інформує
В Інституті вивчення війни США прокоментували вибухи, які прогриміли на військовому аеродромі в Енгельсі минулої ночі. За словами аналітиків, вони викликали масу обурення у російської провоєнної спільноти, позаяк така ситуація свідчить про те, що критична інфраструктура росіян не захищена належним чином. Про це сказано
Мілблогери розкритикували і версію Міноборони про те, що російська ППО збила український дрон, який наближався до летовища на малій висоті.
"Вони були обурені реакцією влади на інформацію про вибухи в глибокому тилу", - пише ISW.
Наприклад, ситуацію з аеродромом саркастично висміяв бойовик і військовий злочинець Ігор Гіркін. Інші блогери ж розвели істерику через низькі технічні можливості радіоелектронної боротьби РФ. Стурбовані вони й нездатністю Владіміра Путіна захистити критично важливу інфраструктуру.