Украина согласилась на рассмотрение "формулы Штайнмайера" еще в июле, - "НВ"

Украина согласилась на рассмотрение "формулы Штайнмайера" еще в июле, - "НВ"
Фото: president.gov.ua

Украина согласилась рассмотреть так называемую "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки.

Об этом сообщило издание "Новое время" со ссылкой на письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.

"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, РоSSийской Федерации и Франции", - говорится в письме Богдана.

Документ датирован 16 июля 2019 года.

В нем также говорится, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", включая "формулу Штайнмайера".

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, РоSSии, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате". Против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание формулы и сочли это прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, а президент РФ Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт.

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