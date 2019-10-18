Аграрный комитет заново рассмотрит законопроекты по земле

Решение сегодняшнего заседания аннулировали.

Аграрный комитет заново рассмотрит законопроекты по земле
Фото: Макс Требухов

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политике на следующей пленарной неделе заново рассмотрит законопроекты о запуске рынка земли.

Об этом с трибуны парламента заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает корреспондент LB.ua.

Утром 18 октября на заседании комитета было принято решение рекомендовать к принятию законопроект №2178-10, являющийся доработанной версией первоначального правительственного законопроекта. Тимошенко заявила, что это не было настоящим заседанием.

"Сегодня было не заседание, а собрание комитета по аграрной политике, где вопреки всем договоренностям, провели решение о рекомендации закона о продаже земли иностранным гражданам... Ночью собрали только тех членов комитета, которые поддерживают продажу земли. А утром, без предупреждения, приняли решение", - заявила она.

Тимошенко сообщила, что в перерыве работы парламента прошли консультации глав фракций со спикером Дмитрием Разумковым. "Я благодарна за такую встречу спикеру. Мы нашли понимание, пришли к тому, что реальное заседание комитета состоятся на следующей неделе при участии общественности", - добавила она.

Фото: Макс Требухов

Депутат Виктор Бондарь от депутатской группы "За будущее" тоже заявил, что собрание аграрного комитета и рекомендация принять законопроект о продаже земли в первом чтении в редакции нардепов "Слуги народа", были нелегитимными.

В ответ Разумков уточнил, что заседание аграрного комитета состоится не на следующей неделе, а на новой пленарной, то есть в период с 29 октября по 1 ноября.

Напомним, обновленный законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения устанавливает запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года. Также существенно снижен антимонопольный лимит по сравнению с первоначальными предложениями. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%, введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ - 35%.

Запуск рынка земли запланирован на осень 2020 года.

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