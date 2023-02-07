Після землетрусу із в'язниці у Сирії втекли 20 в'язнів, більшість із них – бойовики ІДІЛ

Всього у в'язниці утримують 2 тис. людей, більшість яких причетні до терористичного угруповання, інформує ZN.ua.

Після землетрусу із в'язниці у Сирії втекли 20 в'язнів, більшість із них – бойовики ІДІЛ
© Getty Images

Після землетрусу, епіцентр якого був у Туреччині, із в’язниці на північному заході Сирії відбувся бунт. У результаті втекли щонайменше 20 в’язнів, більшість з яких є членами ІДІЛ, передає AFP з посиланням на джерело у в'язниці.

За даними співрозмовника агентства, у в'язниці військової поліції в місті Раджо поблизу турецького кордону утримується близько 2 тис. ув'язнених, близько 1, 3 тис. з яких підозрюються в тому, що є бойовиками ІД. У в'язниці також утримують бійців очолюваних курдами сил.

«Після землетрусу Раджо постраждав, а ув'язнені почали бунт і взяли під свій контроль частину в'язниці… Близько 20 полонених втекли... які, як вважають, є бойовиками ІД», — сказав чиновник в'язниці Раджо, яка контролюється протурецькими угрупованнями.

Джерело додало, що землетрус магнітудою 7,8 бала, який супроводжувався десятками підземних поштовхів у регіоні, завдав шкоди в’язниці: тріснули стіни та двері.

Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини, що базується в Британії, заявила, що не може перевірити, чи втекли полонені, але підтвердила, що був заколот.





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