За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен

Число обстрелов со стороны боевиков возросло до 30.

За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен
Фото: uazmi.org

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 23 обстрела: семь раз у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120-мм, вооружение БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Песков - из минометов калибра 120 и 82-мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза у Лебединского - из минометов калибра 82 и 120-мм и гранатометов; дважды вблизи Марьинки - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; у Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; два раза неподалеку Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Талаковки - из стрелкового оружия; в районе Новомихайловки - из подствольных гранатометов; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано обстрелов: трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов; у Зайцевого - из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82-мм и зенитной установки ЗУ-23-2; у Золотого, Новозвановки и Катериновки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли", - сообщили в штабе.

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что количество нарушений перемирия на Донбассе резко возросло.

Во вторник, 15 октября, в Минске состоялась очередная встреча ТКГ, однако она завершилась безрезультатно. Стороны не смогли договориться о новых датах разведения войск, согласовать обмен пленными, а также возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

Сообщалось также, что украинская сторона озвучила ряд условий для выполнения политического блока вопросов Минских соглашений, среди которых - роспуск группирововок "Л/ДНР" и полное прекращение огня. Однако, в этот же день из-за снайперского обстрела со стороны оккупантов погибли двое украинских военных, еще один был ранен.

Ранее, 1 октября, ТКГ согласовала имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера". Также было договорено начать развод сил на Донбассе, что было одним из условий Москвы для встречи в "нормандском формате", однако боевики его сорвали своими обстрелами. Теперь "нормандская четверка" согласовывает новую дату саммита. Украинская сторона рассчитывает на ноябрь.

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