СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников

По итогам проверки обнаружен ряд нарушений.

СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников
Фото: censor.net.ua

Служба безопасности Украины передала материалы системной внутренней проверки в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, СБУ уже передала в Государственное бюро расследований результаты внутренней проверки в отношении возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес. Также были установлены отдельные правонарушения сотрудников спецслужбы, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров и коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований.

Ранее СБУ также сообщала, что в ГБР направлены результаты служебной проверки незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу).

"Кроме того, материалы в отношении двух сотрудников, которые имели незадекларированную недвижимость и «подрабатывали» по совместительству, переданы Национальному агентству предотвращения коррупции", - добавили в ведомстве.

Также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья, по итогам которой были обнаружены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Эти материалы также будут переданы в ГБР. По словам главы СБУ, это не полный перечень нарушений, выявленных в ходе проверки.

Всего в спецлужбе проведено 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 человек приняты управленческие мероприятия. Несколько сотрудников СБУ, в том числе чиновники, находятся под следствием.

"Я инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в Службе. Уже действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформы, а эффективно очищать собственные ряды. Все должны понять неотвратимость наказания, осознать равенство перед законом", - подчеркнул Баканов.

Напомним, 6 сентября СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников.

30 сентября на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке рассмотрели концепт масштабной реформы СБУ.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Гончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на МайданеГончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Под Минздравом прошел митинг с требованием прекратить давление на сотрудников министерстваПод Минздравом прошел митинг с требованием прекратить давление на сотрудников министерства
Украина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газаУкраина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газа
СБУ задержала сотрудников "Укргаздобычи" по подозрению в присвоении денегСБУ задержала сотрудников "Укргаздобычи" по подозрению в присвоении денег
СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудниковСБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников
Северная Корея потребовала от ООН сократить штат сотрудников в странеСеверная Корея потребовала от ООН сократить штат сотрудников в стране
ГБР проверяет на полиграфе сотрудников СБУ, упустивших наркобарона в "Борисполе"ГБР проверяет на полиграфе сотрудников СБУ, упустивших наркобарона в "Борисполе"
Турция передала Украине две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5Турция передала Украине две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5
РоSSия передала Украине политзаключенного - члена "Правого сектора" ТерновскогоРоSSия передала Украине политзаключенного - члена "Правого сектора" Терновского
Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, - решение Соломенского райсудаОснования для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, - решение Соломенского райсуда
Луценко: СБУ скрыла материалы, которые расширяли список заказчиков нападения на ГандзюкЛуценко: СБУ скрыла материалы, которые расширяли список заказчиков нападения на Гандзюк
Последние новости
Подгружаем последние новости