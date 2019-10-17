СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников

Служба безопасности Украины передала материалы системной внутренней проверки в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, СБУ уже передала в Государственное бюро расследований результаты внутренней проверки в отношении возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес. Также были установлены отдельные правонарушения сотрудников спецслужбы, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров и коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований.

Ранее СБУ также сообщала, что в ГБР направлены результаты служебной проверки незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу).

"Кроме того, материалы в отношении двух сотрудников, которые имели незадекларированную недвижимость и «подрабатывали» по совместительству, переданы Национальному агентству предотвращения коррупции", - добавили в ведомстве.

Также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья, по итогам которой были обнаружены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Эти материалы также будут переданы в ГБР. По словам главы СБУ , это не полный перечень нарушений, выявленных в ходе проверки.

Всего в спецлужбе проведено 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 человек приняты управленческие мероприятия. Несколько сотрудников СБУ , в том числе чиновники, находятся под следствием.

"Я инициировал аудит , чтобы выявить механизмы коррупции в Службе. Уже действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформы, а эффективно очищать собственные ряды. Все должны понять неотвратимость наказания, осознать равенство перед законом", - подчеркнул Баканов.

Напомним, 6 сентября СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников.