Гладковский задержан НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ

По информации журналистов, он пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь".

Фигурант журналистского расследования о хищении в обороно-промышленном комплексе бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщают несколько украинских СМИ со ссылкой на источники.

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", - пишет "Интерфакс-Украина".

Телеканал "112-Украина" также сообщил о задержании Гладковского и опубликовал фото.

"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало НАБУ", - говорится в сообщении.

Фото: 112-Украина

Задержане экс-первого замсекретаря СНБО также поодтвердил "Украинским новостям" высокопоставленный чиновник в антикоррупционных органах.

"Задержали", - сказал он, добавив, что сейчас Гладковского везут в НАБУ.

В пресс-службе НАБУ уточнили, что Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением - по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Отметим, что в конце августа НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия в декларации Гладковским имущества на сумму более 4,5 млн гривен.

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные роSSийские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский обещал добиться привлечения Гладковских к уголовной ответственности.