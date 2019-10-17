Рада ввела денежное вознаграждение для обличителей коррупции

На сообщениях о коррупции можно будет заработать.

Рада ввела денежное вознаграждение для обличителей коррупции
Фото: facebook.com / ДЗЭ НП

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 денежном вознаграждении обличителей коррупции.

За него проголосовали 252 депутата.

Согласно принятому закону, разоблачителем будет считаться физическое лицо, которое сообщило о возможных фактах коррупционных правонарушений, если такая информация стала ему известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельность, в связи с прохождением службы или обучения.

Обличителям гарантируется защита и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы предмета коррупционного преступления или нанесенных государству убытков. Размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных зарплат, установленных на время совершения преступления. Деньги будут платить после обвинительного приговора. Если информация о преступлении поступила от нескольких разоблачителей, размер вознаграждения будут делить между ними в равных частях.

Вознаграждение предусмотрено, когда речь идет о суммах правонарушения, которые более чем в 5000 раз превышают прожиточный минимуму для трудоспособных лиц.

Сообщение о коррупции может быть анонимным. Оно будет подлежать рассмотрению, если указанная в нем информации касается конкретного лица и имеет фактические данные, которые могут быть проверены.

Депутатка Анастасия Красносельская раньше говорила, что в 2018 году Национальное антикоррупционное агентство получило более двух тысяч сообщений о коррупции. "Знаете, что они сделали с этими сообщениями? Ничего! Они почти их не проверяли", - рассказывала она во время первого чтения законопроекта.

В принятом законопроекте обязанности по рассмотрению сообщений обличителей коррупции и обеспечение их защиты возложены на Национальное агентство по противодействию коррупции.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, что 2 октября Верховная Рада также приняла закон о перезагрузке НАПК.

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