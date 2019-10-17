ГПУ: 96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать

В региональных прокуратурах процент тех, кто хочет продолжить работу, значительно выше.

ГПУ: 96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать
Фото: www.segodnya.ua

В рамках реформы органов прокуратуры, по предварительным подсчетам, в кадровые службы поступили заявления на прохождение аттестации от 96% прокуроров. Прием заявлений завершился 15 октября, но продолжают также поступать заявления, отправленные по почте.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"Так, работать в Офисе Генерального прокурора намерены 80% прокуроров ГПУ. Они начнут процесс аттестации первыми по тестированию на знание и умение применить закон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в региональных прокуратурах процент тех, кто хочет продолжить работу, значительно выше.

"Переаттестацию хотят пройти все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей. 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирщине, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях. В остальных областях этот показатель превышает 90%", - говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. "Конечная цель реформы прокуратуры - создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Теперь, после после проведения аттестации прокуроров, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Также предусматривается предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры, а также ликвидация военной прокуратуры.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс. Генпрокурору предоставляются полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений. Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием. Также будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры.

Также до 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

25 сентября закон вступил в силу. Теперь все прокуроры и следователи органов прокуратуры, которые хотят работать по новым правилам, должны пройти аттестацию.

Сотрудникам Управления специальных расследований ГПУ, которые занимаются расследованием дел по Майдану, предложили перейти на работу в Государственное бюро расследований. Это связано с тем, что с 20 ноября Генпрокуратура окончательно теряет функцию следствия.

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