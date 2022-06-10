Маразм крепчал: в Мариуполе оккупанты хотят устроить лыжные гонки

Во временно захваченном Мариуполе оккупанты, несмотря на массовые смерти мирных жителей из-за эпидемий болезней, отсутствия питьевой воды и пищи, хотят летом провести лыжные гонки в соответствии с советскими нормами "ГТО", информирует Апостроф.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупационные власти в Мариуполе опубликовали список требований и перечень задач на нормативы ГТО – всероSSийского (бывшего советского) физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", среди которых есть и лыжный спорт.

"Маразм не просто креп, но пришел с оккупантами навсегда. Без комментариев, потому что даже сарказм разводит плечами", - написал Андрющенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тела погибших мариупольцев россияне вывозят вместе с мусором, потому что теперь дома сносят без разбора завалов.


Лиза Бровко, Апостроф





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