Маразм крепчал: в Мариуполе оккупанты хотят устроить лыжные гонки

Во временно захваченном Мариуполе оккупанты, несмотря на массовые смерти мирных жителей из-за эпидемий болезней, отсутствия питьевой воды и пищи, хотят летом провести лыжные гонки в соответствии с советскими нормами "ГТО", информирует Апостроф .

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупационные власти в Мариуполе опубликовали список требований и перечень задач на нормативы ГТО – всероSSийского (бывшего советского) физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", среди которых есть и лыжный спорт.

"Маразм не просто креп, но пришел с оккупантами навсегда. Без комментариев, потому что даже сарказм разводит плечами", - написал Андрющенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тела погибших мариупольцев россияне вывозят вместе с мусором, потому что теперь дома сносят без разбора завалов.