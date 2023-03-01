Страх нової гонки озброєнь: Росія постачає Китаю ядерне паливо – Bloomberg

Поставки російського ядерного палива для нового китайського реактора викликають занепокоєння щодо потенціалу виробництва збройового плутонію, йдеться в матеріалі Bloomberg .

Того самого грудневого дня, коли китайські та американські дипломати заявили, що вони провели конструктивні переговори щодо зменшення військової напруженості, російські інженери доставляли величезний вантаж ядерного палива на віддалений острів лише за 220 кілометрів (124 милі) від північного узбережжя Тайваню.

Китайський так званий реактор швидкого розмноження на острові Чанбяо є однією з ядерних установок, за якими найбільше стежать у світі. Представники розвідки США прогнозують, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній, який може допомогти Пекіну збільшити свої запаси боєголовок у чотири рази протягом наступних 12 років. Це дозволило б Китаю зрівнятися з ядерними арсеналами, які зараз розміщені США та Росією.

«Цілком можливо, що ця програма розведення є суто цивільною», — сказав Павло Подвиг, ядерний аналітик із Женеви Інституту дослідження проблем роззброєння ООН . «Мене нервує те, що Китай перестав повідомляти про свої цивільні та відокремлені запаси плутонію. Це не димляча зброя, але це точно не хороший знак».

Зростаюча здатність Китаю розширювати свою атомну зброю відбувається в той момент, коли останній договір, що залишився, що обмежує стратегічні запаси США та Росії, знаходиться на межі краху на тлі конфлікту через війну в Україні. Президент Володимир Путін оголосив 21 лютого, що Росія призупиняє свою участь у новій угоді СНО, рішення, яке президент США Джо Байден засудив як « велику помилку ».

Під час відеоконференції 30 грудня Путін сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що оборонна та військово-технічна співпраця «посідає особливе місце» в їхніх відносинах.

«Очевидно, що Китай отримує користь від російської підтримки», — сказала Ханна Нотте, німецький експерт з контролю над озброєннями. Ризик для Пекіна полягає в тому, що США можуть розширити свої власні запаси у відповідь на нарощування Китаєм, а також на скасування Кремлем договорів про контроль над озброєннями, і «невідповідність знову зросте», сказала вона.