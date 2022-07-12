Маразм міцнішає з кожним днем: Лукашенко вибухнув черговими маревними заявами

Вусатий диктатор сказав, що вчора обговорив з володимирим путіним "напрям удару".

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув черговими маревними заявами. За його словами, НАТО нібито готується нападати на росію. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого".

Вусатий диктатор сказав, що вчора обговорив з володимирим путіним "напрям удару". Лукашенко також видав, що США винні у тому, що росія напала на Україну. Маразм міцнішає з кожним днем.

Також нелегітимний президент вважає, що країни НАТО формують ударний кулак для нападу на росію. Лукашенко у своїй уяві впевнений, що Альянс піде воювати з росії через Білорусь та Україну.

"Розробляються стратегічні плани нападу на росію. Головний напрямок удару, ну історія повторюється, через Україну і через Білорусь", - видав Олександр Лукашенко.

Варто зазначити, що у Білорусі стартували командно-штабні навчання із територіальними військами. Вони проходять на Гомельщині, яка межує з Україною. Маневри заплановано на 12-14 липня.