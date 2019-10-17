Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией

23-летний житель Макеевки 5 лет воевал против ВСУ.

Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией

Артемовский городской суд приговорил к 10 годам заключения жителя Макеевки, который воевал против Вооруженных сил Украины на стороне "ДНР".

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно обвинению, 23-летний местный житель в 2014 году, находясь на территории оккупированного Донецка, вступил в бригаду "Кальмиус", которая входит до вооруженной группировки "ДНР". Он также был механиком водителем и командиром машины реактивного залпового огня "Град".

"Будучи вооруженным автоматом Калашникова, участвовал в вооруженных противостояниях с украинскими защитниками, в частности - в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах", - говорится в сообщении.

17 февраля 2019 года во время боя возле Луганского Бахмутского района Донецкой области боевика ранили и задержали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

"Во время судебных слушаний обвиняемый своей вины в инкриминируемом преступлении не признал, пытаясь выдать себя за гражданское лицо, которое в темноте случайно наткнулась на блокпост ВСУ. Однако суд определил доводы стороны обвинения исчерпывающими и обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении прокуратуры.

Жителя Макеевки признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (Участие в деятельности террористической группы или террористической организации).

Ранее в октябре суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР". Террористы прятались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

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