Ирландия работает над конфискацией активов РФ с целью их передачи Украине

Ирландия работает над изъятием роSSийских активов для их дальнейшей передачи в пользу Украины. Об этом рассказал спикер Нижней палаты Парламента Ирландии Шон О'Фарил на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве , сообщает Правительственный портал .

Он выразил благодарность украинскому народу за смелость и заверил, что Ирландия и дальше будет помогать украинцам.

Кроме того, спикер Верхней палаты Марк Дейли подчеркнул, что их государство продолжит поддерживать заявку Украины на членство в Европейском Союзе. По его словам, в Ирландии не сомневаются в положительном решении.