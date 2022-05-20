Ирландия работает над конфискацией активов РФ с целью их передачи Украине

Государство будет продолжать поддерживать украинский народ, информирует ZN.ua.

Ирландия работает над конфискацией активов РФ с целью их передачи Украине
© Flickr/picqero

Ирландия работает над изъятием роSSийских активов для их дальнейшей передачи в пользу Украины. Об этом рассказал спикер Нижней палаты Парламента Ирландии Шон О'Фарил на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве, сообщает Правительственный портал.

Он выразил благодарность украинскому народу за смелость и заверил, что Ирландия и дальше будет помогать украинцам.

Кроме того, спикер Верхней палаты Марк Дейли подчеркнул, что их государство продолжит поддерживать заявку Украины на членство в Европейском Союзе. По его словам, в Ирландии не сомневаются в положительном решении.

В свою очередь, Денис Шмыгаль поблагодарил Ирландию за уже полученную гуманитарную, финансовую и военную помощь. А также за поддержку и советы на пути Украины в ЕС.


Максим Царук, ZN.ua

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