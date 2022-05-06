Софию Сапегу приговорили в Беларуси к 6 годам лишения свободы

Девушку судили по семи статьям.

Софию Сапегу приговорили в Беларуси к 6 годам лишения свободы
Фото: t.me/nashaniva

РоSSиянка София Сапега, задержанная в прошлом году 23 мая вместе с Романом Протасевичем после приземления самолета Ryanair в Минске, была приговорена в Беларуси к 6 годам лишения свободы.

Об этом пишет Наша Нива.

Девушку судили по семи статьям.

Согласно материалам дела, девушка якобы администрировала ряд телеграмм-каналов, деятельность которых была направлена на "дискредитацию действующей власти, разжигание социальной розни и организацию преступлений против отдельных категорий граждан", и получала за это деньги.

Как пишет BBC, ее обвинили в организации преступлений в отношении судей, силовиков и журналистов, а также сбор и распространение персональных данных (в том числе прокуроров и госслужащих) с причинением существенного ущерба. Обвинения на момент передачи дела в суд насчитали 238 потерпевших.

После вынесения приговора девушку взяли под стражу. Обжаловать приговор Сапега, скорее всего, не будет и попросит Александра Лукашенко о помиловании. Но до этого она должна погасить всю сумму нанесенного потерпевшим ущерба.

Если Лукашенко не помилует Софию Сапегу, она попросит отправить ее в РоSSию для отбывания наказания. В последнем случае ее может помиловать Владимир Путин. Если Сапега окажется в юрисдикции РоSSии, перед этапированием в роSSийскую колонию ей следует перечислить срок в соответствии с роSSийским законодательством. И он может оказаться меньше – если в РоSSии статьи, по которым осуждена Сапега, предусматривают более мягкое наказание или вообще отсутствуют.

Отметим, во время процесса Сапега не находилась в клетке, и суд был завершен сразу. После вынесения приговора девушку взяли под стражу.

Напомним, сообщение о заминировании, из-за которого самолет с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту экстренно посадили в Минске в мае 2021 года, было заведомо ложным.

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