Зеленский встретился с премьером Латвии и вице-спикером Сейма

Президент поблагодарил Латвийскую Республику за поддержку Украины.

Зеленский встретился с премьером Латвии и вице-спикером Сейма
Фото: president.gov.ua

Во время официального визита в Латвию президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Латвийской Республики Кришьянисом Кариньшем.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Кариньша "за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и позицию относительно санкций против РоSSии".

"Для нас очень важен этот визит. Сегодня наш приоритет - прекращение войны. И очень важно, чтобы у нас была помощь Европы, наших друзей, которые совместно и честно нас поддерживают", - сказал Зеленский.

Стороны отметили постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Также собеседники договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинского-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Также Зеленский провел встречу со спикером Сейма Инарой Мурниеце. Он поблагодарил латвийский парламент за активную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за оказание помощи пострадавшим на Донбассе.

Также президент Украины поблагодарил Латвию за солидарность с Украиной в осуждении решения о возвращении роSSийской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы и приветствовал важную инициативу о создании в ПАСЕ постоянной группы "Балтик плюс".

Зеленский отметил необходимость развития межпарламентского сотрудничества двух стран и выразил надежду на налаживание активного диалога и эффективных рабочих контактов между Сеймом и Верховной Радой.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом.

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